Официально: премьеру нового Джеймса Бонда отложили на полгода из-за коронавируса

25-ю часть знаменитой "бондианы" под названием "007: Не время умирать" (No Time to Die) перенесли с апреля на ноябрь 2020 года. Сначала об этом заявили американские СМИ, а затем и сами представители киноленты.

Известно, что новая история об агенте 007 с Дэниелом Крейгом в главной роли должна были выйти на киноэкранах, в частности в Украине, 9 апреля 2020 года. Впрочем авторитетное издание The Hollywood Reporter заявил, что премьеру ленты перенесли на полгода дальше из-за распространения коронавируса.

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Продюсеры MGM, Universal и Bond Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного рассмотрения и тщательной оценки глобального театрального рынка выпуск "007: Не время умирать" будет отложен на ноябрь 2020 года,

– говорится в официальном заявлении.

В издании также добавили, что это пока первый голливудский проект, который сместил дату премьеры из-за эпидемии коронавируса.

Эту же информацию 4 марта на своей твиттер-странице подтвердили и сами представители фильма о Бонде. Они заявили, что премьера фильма в Великобритании состоится 12 ноября 2020 года, а в США – 25 ноября.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

Напомним, что допремьерный показ и пресс-тур, который был запланирован в Китае, недавно представители фильма тоже отменили. Причиной стало та же эпидемия коронавируса. Новой киноленте уже прогнозируют убытки в кассовых сборах, впрочем, ситуации до конца 2020 года может еще наладиться.

Что известно о других проектах в связи с коронавирусом?

В мире шоу-бизнеса также состоялось немало изменений из-за вспышки коронавируса. Киностудии уже прогнозируют огромные убытки в кассовых бокс-офисах, студия Disney закрыла свои развлекательные парки в Японии, съемки седьмой "Миссии невыполнимой" с Томом Крузом в Италии временно остановлены, а показы модных брендов все чаще отменяются.