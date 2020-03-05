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Официально: премьеру нового Джеймса Бонда отложили на полгода из-за коронавируса

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25-ю часть знаменитой "бондианы" под названием "007: Не время умирать" (No Time to Die) перенесли с апреля на ноябрь 2020 года. Сначала об этом заявили американские СМИ, а затем и сами представители киноленты.

Известно, что новая история об агенте 007 с Дэниелом Крейгом в главной роли должна были выйти на киноэкранах, в частности в Украине, 9 апреля 2020 года. Впрочем авторитетное издание The Hollywood Reporter заявил, что премьеру ленты перенесли на полгода дальше из-за распространения коронавируса.

К теме: Как снимали новый фильм о Бонде "007: Не время умирать": видео

Продюсеры MGM, Universal и Bond Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного рассмотрения и тщательной оценки глобального театрального рынка выпуск "007: Не время умирать" будет отложен на ноябрь 2020 года,
– говорится в официальном заявлении.

В издании также добавили, что это пока первый голливудский проект, который сместил дату премьеры из-за эпидемии коронавируса.

Эту же информацию 4 марта на своей твиттер-странице подтвердили и сами представители фильма о Бонде. Они заявили, что премьера фильма в Великобритании состоится 12 ноября 2020 года, а в США – 25 ноября.

Напомним, что допремьерный показ и пресс-тур, который был запланирован в Китае, недавно представители фильма тоже отменили. Причиной стало та же эпидемия коронавируса. Новой киноленте уже прогнозируют убытки в кассовых сборах, впрочем, ситуации до конца 2020 года может еще наладиться.

Что известно о других проектах в связи с коронавирусом?

В мире шоу-бизнеса также состоялось немало изменений из-за вспышки коронавируса. Киностудии уже прогнозируют огромные убытки в кассовых бокс-офисах, студия Disney закрыла свои развлекательные парки в Японии, съемки седьмой "Миссии невыполнимой" с Томом Крузом в Италии временно остановлены, а показы модных брендов все чаще отменяются.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Джеймс Бонд Кино
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