Официально: Регина Тодоренко вышла замуж на 9 месяце беременности

Певица, которая переехала в Россию, Регина Тодоренко и отец ее будущего ребенка, российский исполнитель Влад Топалов поженились.

Об этом Регина рассказала в интервью изданию Viva.

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По словам Тодоренко, они поженились 25 октября. Однако не организовывали пышную свадьбу.

Это была скромная церемония, на которой присутствовали только наши родители и ближайшие родственники. После этого мы поехали праздновать в ресторан. Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей,

– описала свадьбу певица.

Кроме того, Регина пока не уверена относительно изменения своей фамилии, но добавляет, что Регина Топалова ей нравится, как звучит.

"Мы с Владом хоть и одна семья, но Регина Тодоренко – это уже бренд, и многие меня знают именно с такой фамилией. Люди очень сложно привыкают к изменениям, и даже если я изменю фамилию в паспорте, для них я навсегда останусь Тодоренко", – добавила она.



Регина Тодоренко и Влад Топалов / Viva