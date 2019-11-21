Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю сложил обязанности монарха из-за секс-скандала

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Принц Эндрю отстранен от королевских обязанностей / www.gettyimages.com

Герцог Йоркский, который является вторым сыном Елизаветы II, принц Эндрю слагает с себя монаршие обязанности, возложенные на него в связи с титулом. Причиной стали скандальные обвинения о связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление принца Эндрю на своей странице в инстаграме. Отмечается, что сын Елизаветы II хочет "отойти от своих общественных обязанностей в ближайшем будущем".

Все подробности о скандале, в который попал британский принц Эндрю – читайте здесь

По словам герцога Йоркского, обстоятельства, имеющие отношение к его бывшей дружбе с Джеффри Эпштейном, стали большим препятствием в работе семьи и важной работе, ведущейся благотворительными организациями, которые он поддерживает.

Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить выполнение своих общественных обязанностей в обозримом будущем, и она дала мне такое разрешение. Я по-прежнему сожалею о моем плохо обдуманном решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном,
– говорится в заявлении принца Эндрю.

 

Что известно о скандале с Джеффри Эпштейном?

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в начале июля 2019 года. В начале августа федеральный суд США опубликовал 2000-страничный доклад, в котором миллиардер был обвинен во многих грехах. Также в нем несколько раз появлялось имя принца Эндрю, а несколько недель назад Вирджиния Джуффре, которая находилась в рабстве Эпштейна около 16 лет, показала совместную фотографию с представителем королевской семьи. После обнародования доклада миллиардер повесился в камере тюрьмы.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Секс-скандал Новости LifeStyle
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