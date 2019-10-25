Официально: Владимир Остапчук разводится с женой после 12 лет брака

Украинский шоумен Владимир Остапчук подал на развод с женой Еленой Войченко, с которой был женат 12 лет. В 2018 году у них родился общий сын Эван-Александр, а 6 лет назад – дочь Эмилия.

Соответствующее заявление о разводе появилось на сайте Подольского районного суда города Киева 22 октября. Истцом стал Владимир, а ответчиком – Елена. Сейчас идет работа над назначением состава суда.

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Остапчук Владимир и Елена Войченко расстаются / Скриншот с сайта Подольского районного суда

Первые слухи о разводе появились в украинских СМИ вчера, 24 октября, однако информацию решили подтвердить сами супруги в журнале "Viva!".

В сети появилась информация о нашем разводе. Да, это правда. Жизнь непредсказуема и так случается. Искренне сказать, мы не хотим выносить наши личные отношения на всеобщее обозрение. Мы особенно трепетно ​​оберегаем наше личное пространство, ведь у нас двое замечательных детей,

– рассказали Владимир и Елена.

Они намекнули, что на развод могла повлиять постоянная жизнь на расстоянии, ведь у ведущего много работы по Украине и за рубежом. Впрочем они остаются друзьями ради общих потомков.

"Между нами года крепких отношений и дружбы, поддержки и партнерства, совместных путешествий, жизни на две страны, что далеко не легко, и многого другого. Время, которое мы провели вместе, мы вспоминаем с благодарностью, а в будущее смотрим по-новому. Пока это все, что мы хотим сказать, и просим с уважением относится к нашему решению и к этой ситуации", – подытожили супруги, которые находятся в процессе развода.



Семья Владимира Остапчука в фотосессии для "Viva!" в июне 2019 года / Фото: Viva!