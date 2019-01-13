Официально: звезды признали неон новым бьюти-трендом 2019 года
С началом нового года пришли новые тренды. Если в 2017 и 2018 году на пике популярности были нюдовые оттенки и пастельные цвета, то 2019 год принес кардинальные изменения в ваш гардероб и косметичку.
Тренд на пальто цвета "кэмел", матовый тон лица и нюдовые помады остался позади. С приходом 2019 года звезды ярко продемонстрировали, каких красок им хочется в будущем году. Знаменитости с мировыми именами появлялись на светских мероприятиях в эффектных образах и с максимально ярким макияжем.
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Количество звезд, которые уже успели попробовать объединить в своих нарядах, прическе или макияже новый бьюти-тренд 2019 года – неон – с более привычным образом, зашкаливает. Так, в начале нового года молодая мама и бизнесвумен Кайли Дженнер удивила поклонников голубым оттенком волос на новой фотографии в Instagram, а Леди Гага появилась с таким цветом прически на красной дорожке.
Леди Гага / Instagram / @ladygaga
Леди Гага экспериментирует с яркими образами / Instagram / @ladygaga
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner
Ким Кардашян пробует яркие тени / Instagram / @kimkardashian
Кайли Дженнер покрасила волосы в голубой цвет / Instagram / @kyliejenner
Cardi B / Instagram / @iamcardib
Cardi B экспериментирует с цветом волос / Instagram / @iamcardib
Ники Минаж также поддерживает тренд 2019 года / Instagram / @nickiminaj
Рианна / Instagram / @badgalriri