Официально: звезды признали неон новым бьюти-трендом 2019 года

С началом нового года пришли новые тренды. Если в 2017 и 2018 году на пике популярности были нюдовые оттенки и пастельные цвета, то 2019 год принес кардинальные изменения в ваш гардероб и косметичку.

Тренд на пальто цвета "кэмел", матовый тон лица и нюдовые помады остался позади. С приходом 2019 года звезды ярко продемонстрировали, каких красок им хочется в будущем году. Знаменитости с мировыми именами появлялись на светских мероприятиях в эффектных образах и с максимально ярким макияжем.

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Количество звезд, которые уже успели попробовать объединить в своих нарядах, прическе или макияже новый бьюти-тренд 2019 года – неон – с более привычным образом, зашкаливает. Так, в начале нового года молодая мама и бизнесвумен Кайли Дженнер удивила поклонников голубым оттенком волос на новой фотографии в Instagram, а Леди Гага появилась с таким цветом прически на красной дорожке.



Леди Гага / Instagram / @ladygaga



Леди Гага экспериментирует с яркими образами / Instagram / @ladygaga



Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Ким Кардашян пробует яркие тени / Instagram / @kimkardashian



Кайли Дженнер покрасила волосы в голубой цвет / Instagram / @kyliejenner



Cardi B / Instagram / @iamcardib



Cardi B экспериментирует с цветом волос / Instagram / @iamcardib



Ники Минаж также поддерживает тренд 2019 года / Instagram / @nickiminaj