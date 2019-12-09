"Охотники за привидениями 2020": в сети появился первый украинский трейлер – видео

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"Охотники за привидениями 2020" / IMDb

Популярный приключенческий фильм "Охотники за привидениями" все таки получил продолжение, пусть только через 30 лет. Премьера третьей части культового фильма ужасов запланирована на 8 июля 2020 года.

Съемками третьей части "Охотники за привидениями" занимается студия Sony Pictures Releasing. Так, представители компании, которые являются создателями фильма, представили первый трейлер на собственном ютуб-канале, а украинские организации оперативно же поработали над тем, чтобы дубляж видеоролика сразу появился в сети.

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Согласно сюжету, мать, сама воспитывает детей, переезжает вместе с ними в заброшенный дом на старой ферме. Он достался ей в наследство от отца, о котором она ничего не знает. Дети, которые хотят больше узнать о своем дедушке, решают заняться поисками любой информации. Они находят в сарае знаменитый автомобиль Ecto-1. По легенде, он принадлежит охотникам за привидениями. Новое поколение решает выяснить, что на самом деле скрывает в себе таинственное наследство и узнать, как им избежать плачевных последствий, которые могут возникнуть из-за активности паранормальных сил.

Главные роли в фильме исполнили: Пол Радд, Керри Кун, Маккенна Грейс, Энни Поттс и Финн Вулфард. Мировая премьера запланирована на 8 июля 2020 года, однако выход в украинский прокат ожидается 10 июля 2020 года.

"Охотники за привидениями 3": трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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