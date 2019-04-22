Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала

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Голос страны 9 сезон: финал (опрос)
Голос страны 9 сезон: финал (опрос) / 1plus1.ua

Долгожданный финал шоу "Голос страны 9 сезон" состоялся в воскресенье, 21 апреля. Талантливые вокалисты выступили с новыми композициями и сделали все для того, чтобы зрители именно за них отдали свой голос. Однако больше всего украинцы поддержали Оксану Муху, поэтому именно она стала победительницей шоу "Голос страны-9".

В течение нескольких месяцев тысячи зрителей наблюдали за ожесточенной вокальной борьбой в шоу "Голос страны-9". Каждый из участников доказывал, что достоин называться победителем проекта. Однако до финала дошли всего 4 вокалистов – Оксана Муха, Андрей Хайат, Карина Арсентьева и Виктория Олейник. Именно они и сошлись в решающем вокальном противостоянии.

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По результатам голосования, победу одержала Оксана Муха. Журналисты LifeStyle 24 решили спросить, согласны ли Вы с таким финалом популярного шоу?

 

 

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Теги: Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн LifeStyle Опрос 24
Источник: LifeStyle 24
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