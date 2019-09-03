Оксана Муха выступит на благотворительном концерте во Львове

Украинская певица Оксана Муха, которая является победительницей вокального проекта "Голос страны-9", примет участие в благотворительном концерте "Улыбайся, рисуй, живи!". Мероприятие пройдет в поддержку волонтера Татьяны Думан.

Известно, что выступление Оксаны Мухи запланировано на 16 сентября. Благотворительный вечер "Улыбайся, рисуй, живи!" пройдет во Львове, во Дворце культуры железнодорожников "РОКС". Артистка выступит перед зрителями с известными хитами Квитки Цисык, которые уже успели покорить всю Украину.

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Кроме артистки, в концерте примут участие победитель "Голос страны" Павел Табаков, певец Виктор Винник из группы "Мэри", вокальная формация "Пиккардийская Терция" и украинские воины из социально-художественного проекта #ПісніВійни Александр Рожко, Зиновий Медюх и Максим Перевязко , а также ТанцТеатр "Життя". В рамках благотворительного вечера организаторы проведут аукцион, все средства от которого будут переданы на лечение волонтера Татьяны Думан.

Львовянка в конце июля 2019 года узнала об опухоли мозга. С начала оккупации Донбасса и Крыма Татьяна Думан с мужем Львом Скопой продали немало своих картин и передали более 3 миллионов гривен украинским военным. Сейчас художница-волонтер находится на лечении в Польше.



Татьяна Думан / Фото: пресс-служба