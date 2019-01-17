Оле Поляковой – 35: как изменилась певица за последние 10 лет, – фото

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram/ @polyakovamusic

В четверг, 17 января, украинская артистка Оля Полякова празднует свое 35-летие. По случаю дня рождения украинская звезда поделилась с поклонниками подборкой своих снимков с разницей в 10 лет.

Знаменитая Оля Полякова также присоединилась к флешмобу #10 Year Challenge и в день своего рождения опубликовала на странице в  Instagram снимки с разницей в десять лет.

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За это время она записала немало популярных хитов, среди которых макси-сингл "Суперблондинка". Именно после этой песни, которую певица выпустила в 2008 году, ее начали ассоциировать с Суперблондинкой. Поэтому, как изменялась украинская поп-исполнительница за важнейшие годы в карьере, листайте дальше.

Оля Полякова через 10 років
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова через 10 років черендж фото
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic
 

Оля Полякова фото через 10 років
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова через 10 років
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова через 10 років фото
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic 

Оля Полякова через 10 років
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic


 

Теги: LifeStyle Музыка Оля Полякова
Источник: 24 канал
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