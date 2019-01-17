Оле Поляковой – 35: как изменилась певица за последние 10 лет, – фото

В четверг, 17 января, украинская артистка Оля Полякова празднует свое 35-летие. По случаю дня рождения украинская звезда поделилась с поклонниками подборкой своих снимков с разницей в 10 лет.

Знаменитая Оля Полякова также присоединилась к флешмобу #10 Year Challenge и в день своего рождения опубликовала на странице в Instagram снимки с разницей в десять лет.

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За это время она записала немало популярных хитов, среди которых макси-сингл "Суперблондинка". Именно после этой песни, которую певица выпустила в 2008 году, ее начали ассоциировать с Суперблондинкой. Поэтому, как изменялась украинская поп-исполнительница за важнейшие годы в карьере, листайте дальше.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic





Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



