Олег Винник примерил образ тореадора для нового клипа: неожиданные фото

Украинский певец Олег Винник продолжает поражать своих поклонников в сети. На днях он опубликовал несколько кадров со съемок нового клипа, на которых предстал в образе испанского тореадора.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Олег Винник покорил немало сторонников своей харизмой и вокальным талантом. Не менее успешно артист развивает свой блог в Instagram, где делится горячими кадрами будней. Кроме этого, певец любит анонсировать новые проекты, в частности, подготовку к выходу клипов.

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На днях он сумел удивить подписчиков блога яркими кадрами со съемок. Перед камерами Олег Винник предстал с длинными волосами и в черном костюме тореадора.

6 часов в руках стилистов и новый образ готов! – прокомментировал смену имиджа певец.

По словам артиста, испанский костюм он примерил для съемок нового клипа. Однако в блоге Олег Винник решил не рассекречивать названия трека, для которого настолько изменился. В то же время большинство сторонников с восторгом восприняли опубликованные кадры и признались, что ждут премьеру анонсированного ролика.

Стоит отметить, что на одном из опубликованных фото Олег Винник предстал в компании девочки, которая появится в его клипе. В сети ребенка назвали "молодой волчицей", вызвав улыбку у поклонников певца.