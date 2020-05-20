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Ольга Фреймут поделилась редким фото маленькой дочери

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в 2017 году в третий раз стала мамой. Тогда у женщины родилась дочь, которую назвали Евдокией. Звезда редко делится фотографиями малышки, однако иногда делает исключения.

Ольга Фреймут является одной из самых известных женщин украинского шоу-бизнеса. Однако она не только настоящий профессионал в своем деле, но и любящая мама. На ее личной странице в инстаграме появился очередной пост, где она поделилась интересными подробностями отношений с Евдокией.

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Фреймут опубликовала редкую фотографию дочери. Девушка позирует в дождевике, собирая цветы. Также звездная мама обнародовала серию снимков, на которых изображены различные цветы.

"Даже дождь не остановил Евдокию нарвать мне букетик", – написала в публикации знаменитость. Ольга рассказала, что все цветы, которые ей дарит маленькая принцесса, она с любовью фотографирует и сохраняет в отдельной коллекции на телефоне. Отметила, что когда-то подарит дочери кадры этих замечательных цветочков и зелени.

Для просмотра фото листайте вправо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Что известно о детях Ольги Фреймут

Ольга Фреймут впервые стала мамой, родив дочь Злату Митчелл. Девочка появилась на свет в Лондоне, ее отцом является коренной британец Нил. В 2016 году знаменитость родила сына Валерия от нынешнего мужа Владимира Локотки. Еще через год она стала мамой дочери Евдокии, после чего стало известно, что телеведущая официально вышла замуж за Владимира и взяла его фамилию – Локотко. 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные родители Звездные дети Ольга Фреймут
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