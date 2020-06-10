Украинская актриса Ольга Сумская во время карантина решилась на маленькое изменение внешности. Она решила хирургически удалить свою родинку с лица, которая была ее настоящей "изюминкой". Теперь же она объяснила, почему это сделала.

По словам 53-летней женщины, на удаление родинки она решилась не по медицинским целям, а просто потому, что она мешала. Об этом она рассказала в издании "КП" в Украине".

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В юности была маленькой, а с возрастом стала немного больше. Никаких медицинских показаний для этого не было. Думала на карантине незаметно удалить, не получилось незаметно,

– прокомментировала свои небольшие изменения на лице Сумская.

Артистка также добавила, что не ожидала такого ажиотажа вокруг этой темы. Она убеждена, что это не должно быть предметом для разговоров, ведь "мало кто, что удалил".

Как выглядит Ольга Сумская без родинки

Впервые изменение во внешности актрисы заметили в инстаграме, где та опубликовала фотографию вблизи и без макияжа. Однако если посмотреть ее фотографии в сети, то можно заметить, что родинка "исчезла" на лице Сумской еще 17 мая.

Ольга Сумская без родинки:

В одном из комментариев под постом она ответила, что удалила родинку. А на вопрос, останется ли у нее шрам, она объяснила, что шрам может быть, если родинка маленькая, а когда она больше – со временем шрам исчезает.

Ольга Сумская с родинкой: