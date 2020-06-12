Популярная украинская актриса Ольга Сумская активно делится с подписчиками новостями из своей жизни и рассказывает небольшие секреты. Так, в последнем своем сообщении звезда рассказала о пользе трав для здоровья и красоты.

55-летняя народная артистка Украины может похвастаться своей красотой и молодостью. На фотографиях актриса выглядит значительно моложе своего возраста. На своей личной странице в инстаграме актриса рассказала некоторые секреты для своих поклонников.

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В одной из последних публикаций Ольга Сумская позировала в вышитой коралловой рубашке от украинского дизайнера Юлии Магдыч, на шею надела массивное ожерелье такого же цвета, образ дополнила легким макияжем.

Актриса рассказала подписчикам, чем занималась первые летние дни. Оказывается, Ольга Сумская является поклонницей народной медицины, поэтому всегда собирает целебные травы, которые использует для косметических процедур.

Лето. Люблю травы. Сейчас все растет, грех не воспользоваться возможностью. Уже насобирала и насушила крапивы, листьев березы, ромашки (пойдет для укрепления волос), зверобоя (для иммунитета), сделала настойку из цветов каштана (супер для ног от отеков), и зеленых орехов (протипаразитарное). Природа дарит нам множество прекрасных трав, надо только научиться разбираться в них,

– отметила актриса.

Тех, кому интересно получить рецепты приготовления настоек, знаменитость пообещала рассказать их в комментариях. Сумская также поинтересовалась у фанатов, хотели ли бы они, чтобы она вела рубрику по рецептам на травах для здоровья и красоты. Поэтому, вероятно, уже совсем скоро народная артистка расскажет еще много полезных секретов.