Ольга Фреймут очаровала обольстительным образом: фото
Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко показывает новые снимки из личной жизни, поэтому каждая фотография становится настоящим сюрпризом для поклонников.
Неожиданное фото, на котором звезда предстала в соблазнительном образе, Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.
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Фреймут позирует в черном наряде с кружевными рукавами и глубоким декольте. Завершает аутфит телеведущей красная помада на губах и легкие локоны.
Иногда в жизни встречаются плохие люди, ситуации, гостиницы...Важно, чтобы это было иногда,
– подписала снимок Фреймут.
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia
Поклонники оценили внешний вид 37-летней Ольги и забросали ее комплиментами в комментариях.
"Вы неповторимая", "Очень умная и красивая женщина", "Моя Оля красивая, люблю", – пишут пользователи в сети.