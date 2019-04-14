Ольга Фреймут очаровала обольстительным образом: фото

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут редко показывает новые снимки из личной жизни, поэтому каждая фотография становится настоящим сюрпризом для поклонников.

Неожиданное фото, на котором звезда предстала в соблазнительном образе, Ольга опубликовала на своей странице в Instagram.

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Фреймут позирует в черном наряде с кружевными рукавами и глубоким декольте. Завершает аутфит телеведущей красная помада на губах и легкие локоны.

Иногда в жизни встречаются плохие люди, ситуации, гостиницы...Важно, чтобы это было иногда,
– подписала снимок Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Поклонники оценили внешний вид 37-летней Ольги и забросали ее комплиментами в комментариях.

"Вы неповторимая", "Очень умная и красивая женщина", "Моя Оля красивая, люблю", – пишут пользователи в сети.

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Теги: Ольга Фреймут LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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