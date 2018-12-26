Ольга Фреймут отправилась с семьей в сказочный Диснейленд: яркие фото

Украинская телеведущая Ольга Фреймут старается как можно больше проводить свое свободное время с родными. После празднования католического Рождества звезда вместе со своей семьей отправилась в Диснейленд в Париж, Франция.

Первые солнечные фото Ольга Фреймут уже обнародовала в своем Instagram. На фотографии ведущая искренне обнимает свою младшую сестру Юлию на фоне пейзажей парка развлечений и новогодней елки. Для зимней прогулки женщины выбрали будничные образы – удобные джинсы и теплые куртки. Читайте также: Веселились по-детски: перед помолвкой Хайди Клум и Том Каулитц посетили Диснейленд "Счастливые моменты в Диснейленде", – подписала снимок телеведущая Фреймут.

Ольга Фреймут с сестрой Юлией в Диснейленде / Instagram / @freimutolia В зимний уикенд Ольга Фреймут отправилась не только с сестрой, но и со своей дочерью Златой и племянницей Габриэль – дочерью Юлии Фреймут. Мамочки не устают делать яркие фотографии со своими детьми и активно публикуют их в социальных сетях.

Юлия Фреймут с дочерью Габриэль в Париже / Instagram / @freimutyulia

Злата Митчелл и Габриэль в Диснейленде / Instagram-Stories / @freimutolia

Дочка Юлии Фреймут Габриэль / Instagram-Stories / @freimutyulia Читайте также: Оля Фреймут поделилась любимым блюдом своих детей и традициями накануне Рождества: детали

Племянница Ольги Фреймут в Диснейленде / Instagram-Stories / @freimutyulia

Дочь Ольги Фреймут в Париже / Instagram-Stories / @zlata_mitchell

Злата Митчелл в Диснейленде / Instagram-Stories / @zlata_mitchell