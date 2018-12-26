Ольга Фреймут отправилась с семьей в сказочный Диснейленд: яркие фото

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Ольга Фреймут с сестрой Юлией в Диснейленде
Ольга Фреймут с сестрой Юлией в Диснейленде / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут старается как можно больше проводить свое свободное время с родными. После празднования католического Рождества звезда вместе со своей семьей отправилась в Диснейленд в Париж, Франция.

Первые солнечные фото Ольга Фреймут уже обнародовала в своем Instagram. На фотографии ведущая искренне обнимает свою младшую сестру Юлию на фоне пейзажей парка развлечений и новогодней елки. Для зимней прогулки женщины выбрали будничные образы – удобные джинсы и теплые куртки.

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"Счастливые моменты в Диснейленде", – подписала снимок телеведущая Фреймут.

Ольга Фреймут з сестрою Юлією
Ольга Фреймут с сестрой Юлией в Диснейленде / Instagram / @freimutolia

В зимний уикенд Ольга Фреймут отправилась не только с сестрой, но и со своей дочерью Златой и племянницей Габриэль – дочерью Юлии Фреймут. Мамочки не устают делать яркие фотографии со своими детьми и активно публикуют их в социальных сетях.

Юлія Фреймут з донькою Габріель
Юлия Фреймут с дочерью Габриэль в Париже / Instagram / @freimutyulia

Злата Мітчелл
Злата Митчелл и Габриэль в Диснейленде / Instagram-Stories / @freimutolia

Габріель
Дочка Юлии Фреймут ГабриэльInstagram-Stories / @freimutyulia

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Племянница Ольги Фреймут в Диснейленде / Instagram-Stories / @freimutyulia


Дочь Ольги Фреймут в Париже / Instagram-Stories / @zlata_mitchell


Злата Митчелл в Диснейленде / Instagram-Stories / @zlata_mitchell

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Новости Франции Ольга Фреймут Звездные мамы
Источник: 24 канал
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