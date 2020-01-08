Ольга Фреймут ответила на самые популярные вопросы поклонников: какие секреты открыла звезда

Накануне Рождества популярная телеведущая и блогер Ольга Фреймут решила сделать сюрприз для поклонников. В сети она поинтересовалась, что украинцы хотели бы узнать о ней. Ответы Ольги Фреймут удивили многих.

Какой новогодний подарок Вы подготовили для мужы – генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко?

"На Новый год подарила мужу книгу, над которой работала 2 года. Она ограниченного издания, где собраны фразы моих детей с момента, как они начали разговаривать. Это и вызывает улыбку", – рассказала Ольга Фреймут.

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Как выйти замуж?

А вы подождите еще несколько лет, если есть терпение... Я вышла замуж, когда моей Злате было 10 лет. И не ищите любви, она найдет Вас!

Как Вы думаете, какой будете бабушкой для своих внуков?

Мне бы очень хотелось быть бабой Олей, у которой есть дед Володя, живущий между двумя странами: Украиной и Англией. А в Англии ищите меня где-то в Челси, там я буду нянчить своих внуков. У меня их будет 20.

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Дайте, пожалуйста, ответ тезисно. Для меня леди – это...?

Для меня быть леди – это иметь хорошее образование, не обязательно быть богачкой, но обязательно опрятной. Иметь хороший вкус и заботиться о том, чтобы людям вокруг тебя было хорошо.

Как легко научиться говорить людям "нет", когда это нужно?

Как правило, всегда соглашаются проститутки, поэтому говорить «нет» – это признак хорошего тона, я вам этого желаю.

Будет ли новый сезон "От пацанки до панянки"?

Будет, конечно будет. Хороший проект, но без меня, потому что в компании моего мужа... Жена и муж вместе работать не могут.

Каких правил Вы придерживаетесь в питании?

Хитрые вы, девушки. Почему-то об безупречной фигуре спрашивают те, кто сами имеют непревзойденный вид. Но мое правило – все делать мало, мало есть, мало спать, мало пить (я про просекко).

Где можно купить такие кроссовки?

Стиль жизни требует бегать за детьми, поэтому я каблуки сменила на хорошие кроссовки. Спасибо за то, что заметили! Недаром инвестировала в них деньги.

Что Вам помогло в достижении того, кем вы являетесь?

Важно не предавать никого. Ни себя, никогда и ни при каких обстоятельствах; тогда останешься собой и не будет стыдно смотреть каждое утро на себя в зеркало.

Как Вы справляетесь с негативом и критикой?

Обожаю критику, но не все решаются меня критиковать. Боятся... Злата меня не боится критиковать и муж. Дочь говорит мне: "Мама, ты всегда в каком-то образе". Не совсем так, но что-то в этом есть.

Что стало толчком к написанию первых книг?

Книги пишут, чтобы сэкономить на психологах. Это истории о боли, разочаровании, любви. Моя первая книга "Где ест и с кем спит Фреймут" была о красивых пережитых отношениях.

Как найти дело жизни?

Дело жизни вы ни с чем не перепутаете. Это то, что вы можете делать даже бесплатно. Это то, что заменит вам завтрак, обед и ужин. Это и есть дело жизни.

Как Вы измеряете успех человека? Признаки того, что она является успешной?

Успешный человек не позволяет другим формировать мнение о себе. Он хорошо понимает свои достижения и провалы, поэтому мало оправдывается, а после поражения поднимается с ровной спиной, как будто ничего не произошло.