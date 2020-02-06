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Ольга Фреймут впервые показала лицо дочери

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Ольга Фреймут показала лицо дочери / Instagram / @freimutolia

Знаменитая телеведущая и писательница Ольга Фреймут очаровала сеть снимком со своей дочкой Евдокией. Впервые звездная мамочка решила познакомить общественность с отпрыском, показав ее лицо.

На черно-белом фото видно, как Ольга Фреймут держит дочь на руках. Снимок телеведущая опубликовала архивный, ведь сейчас девочке исполнилось 2 года, а на фото – ей несколько месяцев. Но даже на этом кадре видно, насколько Евдокия похожа на свою звездную мамочку.

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Моя Евдокия,
– нежно и лаконично подписала фотографию Ольга Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Интересно, что фото дочери телеведущая разместила и в книге, которую недавно презентовала общественности. На обложке издания можно увидеть цветное изображение маленькой Евдокии, которая с любопытством смотрит на читателей. В самой книге Ольга Фреймут не только поделилась своими лайфхаками в материнстве, но и показала эксклюзивные кадры с ребенком.

"Материнство – далеко не гламурное занятие. Эта книга подстрахует даже опытных родителей, потому что имеет удобную структуру, продумана до мелочей. "Младенец" – это практические советы из моего дневника. Так откровенно о материнстве я еще никому никогда не рассказывала", – анонсировала Оля Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Как известно, Оля Фреймут вышла замуж за генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко. В мае 2016 года у пары родился сын Валерий, а через год – дочь Евдокия. До сих пор Оля Фреймут оберегала детей от излишнего внимания общественности и журналистов, скрывая лицо потомков. Следовательно, в сети есть немало фото, на которых дети телеведущей стоят спиной к камере.

Кроме этого, Оля Фреймут воспитывает 13-летнюю Злату Митчелл от первого брака. Со школьницей телеведущая охотно публикует совместные фотографии, демонстрируя особую гармонию в отношениях. Также Оля Фреймут публично поддерживает дизайнерскую работу девочки, посещая ее модные показы и презентации коллекций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные мамы Звездные дети Новости Украины LifeStyle Ольга Фреймут
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