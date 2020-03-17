Ольга Куриленко объяснила, почему ее не госпитализировали с коронавирусом

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко болеет коронавирусом. Звезда находится в собственном доме и не была госпитализирована после положительных проб на вирусную болезнь. В сети она решила объяснить, почему ее не забрали в больницу.

На инстаграм-странице Ольга Куриленко решила поблагодарить поклонников, которые засыпали ее словами поддержки. Растроганная актриса призналась, что сейчас находится в Лондоне и информирует врачей о состоянии своего здоровья. Знаменитость не поехала в госпиталь, поскольку они переполнены.

Читайте также: У актрисы Ольги Куриленко обнаружили коронавирус

Почему я не в больнице? Потому что больницы полны, и они принимают только пациентов, которые борются за жизнь, если я правильно понимаю. Мне сказали, что, если мне станет хуже – тогда вызывать скорую помощь,

– рассказала Ольга Куриленко.

Кроме этого, актриса дала ответы на самые распространенные вопросы среди сторонников. В частности, Ольга Куриленко призналась, что сдала пробу на коронавирус в британском госпитале. У нее резко повысилась температура до 39 градусов, поэтому она позвонила на скорую. Пробу берут мазком из горла, и это безболезненно. А вот насчет того, где именно Ольга Куриленко могла заразиться вирусом, она не имеет ответа.

"Где я подхватила коронавирус? Невозможно знать. Это может быть где угодно. Я могла прикоснуться к ручке такси и так инфицироваться. Он живет на поверхностях! Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась", – добавила Ольга Куриленко.

Как известно, Ольга Куриленко – не единственная знаменитость, у которой обнаружили коронавирус. С болезнью борются Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Софи Трюдо, глава корпорации Universal Music Group Лучиан Грейндж, а также актеры Идрис Эльба, Кристофер Гивью, Рейчел Мэтьюз.



Симптомы коронавирус / Инфографика 24 Канала

Общее количество инфицированных коронавирусом составило около 180 000 человек, а от пневмонии, которую вызвала болезнь, умерли более 7 000 человек.