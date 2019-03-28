Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет: фото
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко удивила поклонников в социальных сетях своим фото в 15-летнем возрасте.
Архивное фото Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram.
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На черно-белом снимке Ольга нежно позирует в закрытом платье с цветочным принтом. Волосы будущей звезды заплетены в две косы, а в руках она держит веточку с рябиной.
Что интересно, именно это фото стало первым в модельной карьере Куриленко.
"Нашла свою первую модельную фотосессию. Мне здесь 15 лет", – сообщила звезда в подписи.
Источник: LifeStyle 24
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