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Ольга Сумская показала, как выглядела в детстве: архивные фото

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Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как проходили ее новогодние утренники в детском саду.

53-летняя украинская звезда опубликовала архивные фото на странице в инстаграме. На одной из фотографий актриса позирует со своей старшей сестрой Натальей.

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На фотографиях маленькая Ольга Сумская позирует в белом пышном платье с большим бантом на голове. Также в детстве у будущей знаменитости были короткие темные волосы.

В подписи Оля сообщила, что фотографии были сделаны в Запорожье в 70-е годы. Народная артистка Украины поинтересовалась у поклонников, помнят ли они свои новогодние утренники в садиках.

"Любимые фото с детства вместе с сестрой Натальей! Костюм снежинки... Сохранила и до сих пор этот удивительный костюм из натурального тюля и батиста... Частенько играла лисичку в садике, а деда Мороза иногда играл даже мой папа! Это было счастье!" – добавила звезда.

Ольга Сумська
Ольга Сумская в детстве / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумская с сестрой Натальей в детстве/ Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумская в детстве / Instagram / @olgasumska

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Ольга Сумская
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