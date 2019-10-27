Ольга Сумская вспомнила, как она дублировала Анджелину Джоли на украинском языке

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Украинская звезда Ольга Сумская рассказала о своем отношении к голливудской актрисе Анджелине Джоли, главную героиню которой она уже второй раз дублирует в фильме "Малефисента: Повелительница тьмы".

В коротком интервью для "Светской жизни" с Екатериной Осадчей Ольга Сумская призналась, что она начала ценить Анджелина Джоли как актрису.

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Она (Анджелина Джоли, – LifeStyle 24) очень глубокая. Раньше мне казалось, что она более пренебрежительная, более сексуальная, чем романтичная. Она смогла "найти" в себе тот дьявольский смех! И я его тоже искала!
– отметила Сумская.

 

"Малефисента: Повелительница тьмы": смотрите трейлер на украинском языке

Кроме того, Ольга Сумская заговорила о своей актерской семье. Ее младшая дочь Анна в этом году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Но, по словам звезды, ее ребенок пока не пускает маму на первые студенческие спектакли.

Нет, она меня не пускает! Я говорю: "Доця, можно я приду? Мы с папой в уголке тихонько будем смотреть"... Она говорит, чтобы мы приходили на дипломный спектакль, когда она будет заканчивать четвертый курс,
– рассказала Ольга.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Анджелина Джоли Голливуд Ольга Сумская
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