Оливии Палермо – 34! Секреты естественного вида светской львицы

В этом году натуральность как никогда актуальна и набирает обороты. Одним из лучших примеров соблюдения такого тренда является американо-итальянская модель, светская львица и мировая "it-girl" Оливия Палермо. Сегодня, 28 февраля, ей исполняется 34 года!

По случаю этой даты LifeStyle24 знакомит своих читательниц с секретами естественной красоты и образов именинницы. Ее сложно назвать женщиной, которая в карьере модели, актрисы или фэшн-журналистки достигла головокружительного успеха, но вещи, которые висят у нее в шкафу, она комбинирует идеально! Еще одна деталь: к преимущественно безупречным лукам красавица не носит агрессивный макияж, а, наоборот, подчеркивает черты, которые ей подарила природа.

Интересно: Синди Кроуфорд – 54! Секреты неувядающей красоты супермодели

Простые бьюти-процедуры

Просматривая некоторые фото Оливии Палермо, начинаешь размышлять: а есть ли на лице этой модницы хотя бы какая-то косметика? Действительно, иногда наша именинница появляется в фокусе объективов камеры без макияжа, но в основном тогда, когда сама об этом не догадывается. Во время же выходов "в люди" она, все же, старается наносить базовые средства. В ее косметичке всегда лежат подводка для глаз, тушь и пудра. Икона стиля любит подчеркивать свои карие глаза тенями тепло-коричневого оттенка, помаду выбирает нюдово-матовую, а ее любимые румяна – персикового оттенка, так выигрышно подходят слегка смуглой коже.

"Однако мое основное правило – это снимать косметику перед сном. Я никогда не ложусь спать, забыв об этой процедуре, и знаете, с помощью чего я это делаю? Вазелин! Он же лучше всего удаляет остатки, чем любое другое специальное средство!" – делится секретом Палермо. Но несмотря на лаконичность в отношении бьюти-рутины, Оливия годами остается верной яркому красному лаку на ногтях рук и ног. Такую привычку именинница приняла у своей матери.



Макияж Оливии Палермо хоть и сдержанный, но с акцентом на глаза / Pinterest

Феномен стиля

Перебирать вешалки с одеждой и находить вещи, которые бы удачно комбинировались между собой – дело не для каждого. Как это удается нашей имениннице, тоже загадка. Хотя нет! Это, скорее, врожденное чувство стиля, благодаря чему Оливия Палермо и интересна обществу. В одном из интервью светская львица даже вспоминала, что мама всегда говорила ей выходить на улицу только тогда, когда она должным образом подберет одежду. А поскольку с отроческих лет девочка активно посещала премьеры фильмов, модные показы и благотворительные ужины, остаться незамеченной папарацци или подбирать неудачные образы у нее просто не было шанса. "Человек с хорошим вкусом выбирает лучшее из того, что предлагает ему мода", – признавалась красавица.



Американо-итальянская светская львица виртуозно миксует ткани, цвета и принты / Pinterest

И одной из нескольких черт безупречного стиля Оливии Палермо являются базовые вещи и цвета. Например, она фанатка джинсов skinny, а также белых рубашек, которые комбинирует с жакетами или пальто. Больше всего появлений перед фотографами икона стиля осуществляет в черном, считая этот оттенок универсальным. И параллельно ей удается миксовать, на первый взгляд, совсем несочетаемые цвета и принты – яркие оранжевый, красный или фиолетовый с, например, серым.



К черному длинному платью – обычные оксфорды / Pinterest

Конечно, не игнорирует светская львица аксессуары, ее любимым является пояс. "Благодаря ему вы достигаете удивительного эффекта. Если вам кажется, что крой одежды совсем не ваш, то после того, как вы наденете поясок, все как бы "садится", – делится советом именинница. Еще одна из фишек стиля Палермо – совместить одежду с необычным обувью. Например, во время одного из выходов в свет к темному платью почти в пол она надела... оксфорды!

Instagram-образы

За Оливией Палермо следит почти шесть с половиной миллионов читателей сети Instagram! Это еще раз подтверждает: звание современной иконы стиля именинница носит таки заслуженно. Профиль модного блогера привлекает не только стилем и качеством фото, но и образами, которыми Оливия охотно делится со своими подписчиков. LifeStyle24 выбрал яркую пятерку таких за последние три месяца.