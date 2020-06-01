Украинская певица Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео. Артистка показала закулисье фотосессии, где она красовалась в платье, надетом на голое тело.

Соответствующими кадрами Оля Цибульская поделилась на инстаграм-странице, вызвав настоящий ажиотаж. Перед камерой артистка предстала в платье с провокационными разрезами по бокам. Наряд обнажал стройные ноги известной украинки, но не скрывал отсутствия нижнего белья. Оля Цибульская эротично станцевала так, что поклонники блога могли увидеть интимные зоны ее тела.

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Уже в подписи певица призналась, что фоловеры вдохновили ее на новый проект. Оля Цибульская задумалась над онлайн-курсом по построению отношений. Артистка готова давать откровенные советы относительно семейной жизни, что подтвердила в несколькосекундном ролике, который взбудоражил сеть. Сейчас звезда не дала окончательного ответа, состоится ли запуск ее блога и в каком формате будут проходить курсы.

Известно, что провокационное видео она сделала на съемочной площадке. К 8 марта Оля Цибульская устроила эротическую фотосессию для своего мужа, которыми также решила поделиться с поклонниками.

"У нас очень особенные отношения. Мы за страстные эмоции и спонтанные подарки... Этот фотосет от мегаталантливой Марты Сирко мы сделали за один день. Проснулась и поняла: хочу, чтобы он видел меня еще и такой. Получилось так круто, что хочу поделиться... Теми, которые можно", – пояснила Оля Цибульская.