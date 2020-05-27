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Оля Цибульская опубликовала волшебный кадр с домашним любимцем

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Оля Цибульская со своим домашним любимцем
Оля Цибульская со своим домашним любимцем / Фото из инстаграма

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала милую фотографию со своим домашним котиком, снявшемся в клипе "Кошка", который исполнительница записала вместе с певцом DZIDZIO. Страстная песня уже успела завоевать любовь поклонников их творчества.

Артистка поделилась с подписчиками новым кадром в Инстаграме. На фотографии Ольга Цибульская позировала в прозрачном и стильном черном боди с рукавами буфами. Красивый образ певицы дополнил макияж и волнистые волосы, уложенные набок.

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Накануне, в интервью "Светской жизни" с Катей Осадчей, исполнительница рассказывала, что у нее есть непослушный домашний любимец, у которого очень непростой характер, ведь любит грызть букеты. После выхода программы кот снова взялся за свое любимое занятие, поэтому певица решила познакомить его ближе с поклонниками и вспомнить его бесчинства.

А как зовут твою кошку? Рассказала в интервью, что мой кот пакостит и грызет букеты из пионов. Услышал. Сегодня съел ландыши. Никого не напоминает, девушки? Наделать глупостей, только чтобы он не подумал, что ты предсказуема,
– написала певица.

Напомним, недавно Оля Цибульская и DZIDZIO презентовали совместный клип к песне "Кошка". В видео они сыграли влюбленных, которые живут в элитной квартире. Оля Цибульская для съемок выбрала пикантные и стильные наряды, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Оля Цибульская
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