Украинская певица Оля Полякова держит личную жизнь подальше от посторонних глаз. В сети появляются ее фото с дочерьми, однако фотографий с мужем очень мало. По случаю дня рождения любимого звезда решила поделиться с поклонниками его редким снимком.

Фотографию артистка опубликовала на личной странице в инстаграме. 29 июня Вадим Поляков отмечал день рождения, поэтому в семье был повод для празднования.

Читайте также С ирокезом: Оля Полякова шокировала сеть новой прической – видео

Фото мужа Оли Поляковой

Поскольку звезда крайне редко делится фотографиями любимого, то эта публикация взбудоражила сеть и вызвала активные обсуждения среди поклонников исполнительницы. Они также присоединились к поздравлениям Вадима.

В кадре Поляков изображен на фоне голубого моря и безоблачного неба. Он сидит на яхте с собачкой на руках. Вадим одет в белую шапку и синюю футболку. Дополнил образ солнцезащитными очками с черными линзами.

Оля адресовала любимому теплые и трогательные слова: "Это фото отражает тебя так: на вид злой, но добрый внутри. Сильный, но мягкий, решительный, но покладистый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой – только удовольствие? Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девушки выбирают мужчин, похожих на отца, то им невероятно повезет. Хотя, таких, как ты, больше нет. Главное – будь здоровым и полным сил! Скачи на своих лошадях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! С днем ​​рождения!".

Муж Оли Поляковой празднует день рождения / Instagram / @polyakovamusic