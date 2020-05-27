Оля Полякова и Потап прокомментировали отношения Дана Балана и Тины Кароль: Это все игра

Популярная украинская телеведущая Оля Полякова и рэпер Потап откровенно пообщались в прямом эфире. Именно во время разговора артисты поделились своими мыслями относительно того, действительно ли существуют романтические отношения между Даном Баланом и Тиной Кароль.

Оля и Рома сыграли в игру "Правда или действие" на личной странице певицы в инстаграме. Знаменитости коснулись многих тем, в частности поговорили о том, какие же отношения есть между Тиной и Даном, ведь сейчас они являются одними из наиболее популярных пар в украинском шоу-бизнесе.

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Потап представил свадьбы звездных тренеров и озвучил тост, который бы сказал на нем. Полякова также не осталась в стороне и высказала свое мнение.

Что Полякова и Потап думают об отношениях Кароль и Балана?

Потап во время разговора отметил, что эта история – хорошо продуманный пиарный ход и просто выдумка. Она очень хорошо развита, ведь у всех на устах. Уже два года о химии между Тиной и Даном говорит вся страна. Зрители "Голоса страны" наблюдают за нежными отношениями тренеров, однако их коллеги по сцене считают, что это всего лишь прекрасный сюжет для привлечения большей аудитории к просмотру шоу.

Общение Тины Кароль и Дана Балана

Впервые слухи о романе между артистами возникли в 2019 году. Тогда на телеканале "1+1" презентовали первые выпуски девятого сезона шоу "Голос страны", где молдавский музыкант дебютировал в роли тренера. Он никогда не скрывал своей симпатии к коллеге и часто засыпал ее комплиментами, дарил цветы.

После завершения проекта Дан признался, что лучшее, что было на шоу – это Тина. Однако исполнительница опровергала слухи о романе и заявляла, что в ее сердце есть место лишь для одного мужчины – сына Вениамина.

И во время "Голоса страны-10" Тина и Дан провоцировали еще больше слухов, ведь не скрывали своих ухаживаний друг к другу.