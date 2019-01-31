Оля Цибульская ошеломила откровенным признанием об измене друзей

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская едва ли не впервые решила рассказать об измене близких друзей. Звезда призналась, что с получением славы из ее круга общения исчезли немало людей, которых она считала подругами.

Оля Цибульская, кроме вокальной карьеры, активно ведет свой блог в сети. Артистка делится с поклонниками яркими кадрами с отдыха и даже своими переживаниями.

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Звезда призналась, что, как и любой человек, нуждается в друзьях. Однако Оля Цибульская уже несколько раз разочаровывалась, когда ее упрекали в славе и прекращали общение из-за этого.

Всегда считала: неприятно, когда друзья предают в беде, но еще хуже, когда не проходят проверку счастьем. Я была не готова к тому, что чем выше ты поднимаешься, тем меньше настоящих друзей у тебя остается,

– рассказала Оля Цибульская.

Певица вспомнила, как подруга с детства не могла смириться с ее победой на шоу "Фабрика звезд". Тогда девушка прекратила общение с Олей Цибульской, отметив, что ей далеко до звезды. По словам артистки, круг ее друзей еще больше уменьшился из-за отказа от алкоголя и жизни без ночных вечеринок.

Несмотря на такой неприятный опыт Оля Цибульская призналась, что теперь еще больше ценит друзей, которые у нее остались.