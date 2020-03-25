Оля Цибульская показала фигуру в кружевном боди: сексуальные фото

Украинская певица Оля Цибульская, кроме вокальной карьеры и работы ведущей, еще и активный блогер. Во время карантина она всячески поддерживает своих поклонников, публикуя полезные лайфхаки. Не забывает Оля Цибульская и добавлять пикантности в ленту подписчиков.

25 марта она опубликовала сексуальное фото, которое успело взбудоражить сеть. Перед камерой Оля Цыбульская предстала в соблазнительном красном боди с кружевным верхом, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Артистка прикрыла тело атласной накидкой, что не повлияло на сексуальность фотографии.

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А уже в заметке Оля Цибульская решила дать советы во время карантина. Поскольку ограничительные меры продлили до 24 апреля, артистка рассказала, как не потерять гармонию в отношениях с мужем.

"Порой мне хочется его убить. Но потом я вспоминаю, что карантин закончится, а любовь должна жить вечно", – начала она.

Как сохранить брак во время карантина: советы Оли Цибульской

– 1-2 часа в день не цепляться к человеку и дать ему посидеть в своих делах, документах, мнениях или книге просто так. Мужчина должен иметь время для своих стратегий и планов. Иначе они тебя же и раздавят.⠀⠀

– Готовьте по очереди завтраки. Это отвлекает от новостей. Плюс вкусная домашняя еда и секс – синонимы.

– Вкрутите лампочку. В доме точно есть мужские дела, на которые не хватало времени и физической силы. Поэтому сейчас можешь воспользоваться под хештегом #карантин. Ну а потом, когда все домашние уснут, можно отблагодарить любимого как в лучших фильмах об электрике и беспомощной домохозяйке.⠀⠀

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– Купите LEGO онлайн! Мой сын с мужем "залипают" на часа 3 точно. И обоим интересно очень. Отец проводит время с сыном, а у тебя законные 3 часа на маски, инстаграм и песню Цибульской Prosecco.

– Не убивай любимого. Он тебе еще понадобится. Мне кажется, парням сейчас особенно сложно, потому что от них социум ждет "принеси добычу", а добыча под вирусом. Поэтому не сверлите дырку в голове человека, с которым создали семью. Попробуйте заменить истерику на вдохновение.