Оля Цибульская показала фото до и после похудения

Украинская певица Оля Цибульская перед днем рождения решила развенчать мнение о своей идеальной жизни. По словам звезды, она, как и многие роженицы, не могла сразу вернуть свою стройную фигуру, поэтому вынуждена была обратиться к специалистам.

Как известно, Оля Цибульская уже 5 лет наслаждается материнством. Однако, как на днях призналась певица, не все в ее буднях было идеально: в первые годы после родов она имела зависимость от еды и пыталась вернуть себя в форму.

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Откровенным признанием Оля Цибульская поделилась со своими поклонниками на инстаграм-странице. Певица добавила, что ее телекарьера наоборот способствовала активному питанию, ведь каждый день она находила оправдание своему внешнему виду.

"Я похудела на 10 килограммов. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее – мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом... Каждый шоу-деловой стресс был дополнительным "вареником" в мою тарелку. И каждый раз, когда стилист привозила платье, на размер больше предыдущего, я оправдывала себя старым-добрым "у меня нет времени", "широкая кость" и "я после родов", – поделилась певица, добавив фотосравнение.

По словам Оли Цыбульской, она решила обратиться к специалистам, которые не только помогли похудеть, но и наладили ее рацион. Сейчас певица может похвастаться идеальной фигурой, которую охотно подчеркивает приталенными платьями. А вот главный секрет ее стройности – отказ от еды и воды после 19 часов.