Оля Цибульская презентовала песню о запретной любви "Янголи Плачуть"

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Пресс-служба

Украинская певица Оля Цибульская презентовала новый чувственный трек под названием "Янголи Плачуть". По ее словам, эта песня о каждой женщине, которая решилась на настоящую любовь.

В песне "Янголи плачуть" Цибульская описывает переживания девушек, которые решают любить, даже если это невозможно. Видео с треком появилось на ютуб-канале артистки 9 октября.

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Отметим, автором новой композиции, как и многих других своих песен, стала Оля Цибульская.

Представь, что против вас весь мир. Как ты объяснишь всем что такое любовь? А главное, зачем, если твой мир и так держит тебя за руку?
– заявила певица.

Оля Цибульская Янголи плачуть: слушайте песню

Что интересно, в день релиза Цибульская опубликовала неожиданное фото с телеведущим Никитой Добрыниным, который нашел свою любовь на проект "Холостяк".

"Говорят, я украла тебя... Ночью запостила это фото, испугалась и удалила. Утром дошло. Кто не любил, тот и нам не простит. Для счастья надо смелость и музыка. С премьерой нас #янголиплачуть", – заинтриговала поклонников Оля.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка Оля Цибульская
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