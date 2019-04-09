Оля Цибульская призналась, что была за рулем до последних дней беременности: интересные детали

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская стала гостьей одной из программ на Люкс ФМ "Караоке на колесах". В разговоре с ведущим Славой Деминым она призналась не только о сексуальном закулисье своей жизни, но и о дружбе с Лесей Никитюк и любви к вождению автомобилем.

Ранее Оля Цибульская в программе "Караоке на колесах" рассказывала, что никогда не имела секса по телефону, ведь это для нее не больше, чем "игрушка". Также Оля Цибульская позвонила своей подруге Леси Никитюк во время записи программы и вместе с ведущим задала ей несколько забавных вопросов по программе "Орел и решка", в которой Леся была ведущей.

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Кроме этого Оля Цибульская призналась, что обожает водить автомобиль. Более того, ее муж, которого она тщательно скрывает от общественности, запрещал садиться за руль, потому что та была на последних днях беременности.

Муж у меня трижды забирал ключи и прятал их дома, потому что с таким "пузом" я едва помещалась за руль,
– поделилась ведущая Цибульская.

Она добавила, что иногда является очень "грубым водителем", поскольку любит скорость и "драйв". "Быстро ездить – это прямо моя тема. Муж очень часто меня за это ругает, потому что говорит: "Девочка так не может ездить! Будь внимательна!". Я внимательна и осторожна, но люблю скорость", – уверенно подытожила звезда.

Смотрите полный выпуск "Караоке на колесах" с Ольгой Цыбульской:

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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