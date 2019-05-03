Оля Цибульская призналась, что могла быть Ревизором

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Оля Цибульская призналась, что могла быть Ревизором
Оля Цибульская призналась, что могла быть Ревизором / Фото с личного архива певицы

Артистка даже объяснила почему она решила отказаться от участия в проекте.

Известная певица и телеведущая Оля Цибульская крайне редко игнорирует неудобные вопросы и остается откровенной не только со сторонниками, но и журналистами. В очередном интервью из-за кулис концерта во Дворце "Украина" Цибульской задали вопрос о телевизионных проектах, от участия в которых Оля свое время отказалась.

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Ну, не скажу, что отказалась. Меня приглашали попробовать себя в качестве Ревизора на очень известном проекте. Мне кажется, что Ревизор должно быть с определенным складом характера. А я люблю любить. Мое призвание – заниматься эмоциями,
– пояснила Оля.

Впрочем, в напряженном графике певицы всегда находится время для телевидения. Цибульская – не единственная артистка в Украине, которая не только выступает на музыкальных премиях, но и проводит их. Звезда в шоу-бизнесе уже более 10 лет и в том же интервью призналась, что не исключает появление в своей карьере Евровидения. Но вот в какой роли – оставила загадкой.

Співачка Оля Цибульська не виключила, що може з'явитись на сцені Євробачення
Певица Оля Цибульская не исключила, что может появиться на сцене Евровидения

Добавим, что звезда провела наибольшее количество музыкальных концертов и длинные прямые эфиры, а также достигла рекордной цифры объединенных сердец – женила 630-ю пару.

Смотрите полное интервью певицы:

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Теги: LifeStyle Музыка Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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