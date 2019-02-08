Оля Цибульская рассказала кто предлагал ей деньги за секс: пикантные детали

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Оля Цибульская рассказала кто предлагал ей деньги за секс: пикантные детали
Оля Цибульская рассказала кто предлагал ей деньги за секс: пикантные детали / Фото из внутренних источников

Отказ поставил под угрозу карьеру звезды. Влиятельный человек был частым гостем концертов певицы, куда приходил с законной женой.

В новом интервью для проекта "Отдушивдушу" Цибульская призналась, что ей действительно предлагали деньги за секс. Через знакомых поклонник получил номер телефона Цыбульской, а после того как она перестала брать трубку – забрасывал сообщениями.

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Писал, что я не понимаю от чего отказываюсь, что он "будет настаивать". Я ответила, что в его возрасте нужно настаивать шишки на спирту и втирать в поясницу,
– вспоминает Оля.

Впрочем, такая шутка не сошла певице с рук. Более того, после отказа влиятельный "ухажер" угрожал навсегда завершить карьеру звезды и делал для этого все возможное.

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Звезда рассказала, что из-за его обиды ее банили в проектах и распускали грязные сплетни. Несмотря на все, артистка ни разу не пожалела о своем решении.

Главное, я не хотела плюнуть на себя в зеркало,
– прокомментировала свою позицию Оля Цибульская.

Полное интервью смотрите по ссылке:

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Теги: LifeStyle Оля Цибульская Секс
Источник: 24 канал
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