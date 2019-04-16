Оля Цибульская засветила стройные ножки на курорте в Анталии

79 Читати новину українською
Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram/ @cybulskaya

На днях украинская звезда Оля Цибульская отправилась в командировку в курортный город Турции Анталию. Однако, несмотря на работу, певица и ведущая нашла время отдохнуть на берегу моря и сделать для своих поклонников эффектный кадр.

Насыщенный рабочий график и немало рабочих планов не позволяют Оли Цибульской долго засиживаться на одном месте. Так, на днях украинская певица и ведущая отправилась в Анталию. Несмотря на то, что сезон в Турции еще не открылся, знаменитости удалось понежиться под солнцем и провести время на берегу Средиземного моря.

Читайте также: Оля Цибульская призналась, что была за рулем до последних дней беременности: интересные детали

Для отдыха на побережье Оля Цибульская выбрала бледно-розовую спортивную кофту, поскольку апрельская турецкая погода еще не позволяет раздеваться до нижнего белья. Но вот ножки певица решилась обнажить.

Рядом с ней стояли книга и пляжная сумка, а лицо прикрывали светлые солнцезащитные очки. Оля позировала перед камерой на фоне невероятных Анталийских пейзажей, подняв руки вверх, закрыв глаза.

 

blog_ava
Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
сегодня
25065
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт пышного кулича на Пасху
сегодня 20:40 Рецепт пышного кулича на Пасху
Богданна Рибак 49
Как Мелания Трамп и голливудские звезды отреагировали на пожар в Нотр-Даме: фото
сегодня 10:38 Как Мелания Трамп и голливудские звезды отреагировали на пожар в Нотр-Даме: фото
676
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
15 апреля 20:05 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
5220
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
15 апреля 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
28839
"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
15 апреля 12:52 "Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
1407
Новости
Больше новостей
Залиште відгук