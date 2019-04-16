Оля Цибульская засветила стройные ножки на курорте в Анталии

На днях украинская звезда Оля Цибульская отправилась в командировку в курортный город Турции Анталию. Однако, несмотря на работу, певица и ведущая нашла время отдохнуть на берегу моря и сделать для своих поклонников эффектный кадр.

Насыщенный рабочий график и немало рабочих планов не позволяют Оли Цибульской долго засиживаться на одном месте. Так, на днях украинская певица и ведущая отправилась в Анталию. Несмотря на то, что сезон в Турции еще не открылся, знаменитости удалось понежиться под солнцем и провести время на берегу Средиземного моря.

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Для отдыха на побережье Оля Цибульская выбрала бледно-розовую спортивную кофту, поскольку апрельская турецкая погода еще не позволяет раздеваться до нижнего белья. Но вот ножки певица решилась обнажить.

Рядом с ней стояли книга и пляжная сумка, а лицо прикрывали светлые солнцезащитные очки. Оля позировала перед камерой на фоне невероятных Анталийских пейзажей, подняв руки вверх, закрыв глаза.