Оля Цибульская зажгла на шоу "Голос страны-10": почему артистка пришла на кастинги

Юбилейный 10 сезон шоу "Голос страны" приобрел огромную популярность в сети. Немало талантливых вокалистов пришли на кастинги проекта, чтобы покорить судей. Среди участников – знаменитая украинская певица Оля Цибульская.

Во время трансляции 5 выпуска "Голоса страны-10" артистка объяснила, почему вышла на сцену вокального шоу. По словам Оли Цибульской, на проект она пришла ради сына Нестора. Мальчик мечтает когда-нибудь стать частью украинского шоу-бизнеса и пойти на "Голос. Дети", где судейское кресло часто занимает Дзидзьо. Однако своим примером Оля Цибульская стремится показать: только талант помогает развернуть кресла тренеров.

Смотрите также: Голос страны 10 сезон 5 выпуск: украинская Билли Айлиш и Оля Цибульская выступили на кастинге

Сегодня я на "Голосе страны" ради своего сыночка Нестора. Он очень любит петь, танцевать, играть на различных инструментах и ​​хочет в шоу-бизнес. Я иду на сцену, чтобы показать сыну, что здесь не играют роли никакие связи. Здесь важно петь так, чтобы твой голос звучал в каждом сердце,

– пояснила Оля Цибульская.

Для феерического выступления артистка надела лосины и розовый корсет, который поразил всех зрителей. Наряд подчеркнул стройную фигуру Оли Цибульской, на что обратили внимание все ее коллеги.

Но не только эффектное появление популярной певицы вызвало фурор в зале. Оля Цибульская спела свой хит "Цьомаю", который охотно исполняет в дуэте с Дзидзьо, а дома – со своим сыном. Потрясающий вокал в первые секунды выступления развернул кресло Потапа и Насти Каменских, а также Тины Кароль и Монатика. Зажигательные ритмы заставили тренеров подтанцовывать вместе с Олей Цыбульской. Однако оставаться в проекте певица не стала, ведь она уже прошла путь на большую сцену и не хочет забирать возможности у других вокалистов.

А вот на маленького Нестора участие мамы в шоу все же произвело впечатление: мальчик был в восторге от общения с ее коллегами и пребывании в кресле Тины Кароль.

"Это был своеобразный вызов, я считаю, что воспитывать ребенка нужно не словами, а на собственном примере. Мне было интересно попробовать себя в конкурсе. Когда ты в шоу-бизнесе давно, твои клипы набирают миллионные просмотры, в какой-то момент кажется, что все ок, но нужно развиваться, двигаться дальше. Плюс, мне хотелось узнать, у Тины с Даном все по-настоящему, действительно ли у них роман", – поделилась Оля Цибульская, однако Тина Кароль не выдала секрета.

"Голос страны" 10 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оли Цибульской