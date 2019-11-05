Оля Фреймут очаровала сеть семейными фото с мужем

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Оля Полякова с мужем
Оля Полякова с мужем / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Оля Фреймут показала поклонникам в социальных сетях домашние фото с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимир Локотко.

Новые фотографии 37-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото блондинка позирует дома в объятиях любимого супруга в удобной casual-одежде: джинсах и бело-оранжевом топе.

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Оля распустила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах. В подписи Фреймут добавила, что некоторые из снимков сделал ее 3-летний сын Валерий.

"Люблю мою семью. Некоторые фото сделал Валерий", – написала украинская звезда.

Подписчики Ольги были в восторге от домашней семейной фотосессии. Так, снимки в течение первых 15 часов собрали более 33 тысяч лайков.

Добавим, что еще знаменитость воспитывает маленькую Евдокию, второго совместного ребенка с Владимиром, и 13-летнюю дочь Злату, отцом которой является британец Нил Митчел. Сейчас он живет в Лондоне, а со старшим ребенком у Оли сложились очень дружеские отношения.

Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут і Володимир Локотко
Ольга Фреймут и Владимир Локотко / Instagram / @freimutolia

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
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