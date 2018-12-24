Оля Фреймут поделилась любимым блюдом своих детей и традициями в канун Рождества: детали

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Ольга Фреймут поделилась любимым блюдом своих детей
Ольга Фреймут поделилась любимым блюдом своих детей / Instagram/ @freimutolia

Украинская телеведущая и экс-ревизор страны поделилась с поклонниками снимком, как она возится на кухне. Оля Фреймут рассказала, что любят кушать ее дети и когда она находит время на приготовление пищи.

Новую фотографию звезда украинского телевидения опубликовала на своей странице в Instagram. Под снимком экс-ведущая программы "Ревизор" рассказала о любимом блюде ее детей. Также Ольга Фреймут призналась поклонникам, что любит готовить, однако только тогда, когда есть свободное время.

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Когда есть минутка, люблю готовить. Печеная галицкая картошка – любимица среди моих малышей,
– поделилась жена генерального директора "Нового канала" Владимира Локотко.

Также она пожелала своим "фолловерам" насладиться предпраздничным настроением и рассказала, что в воскресенье в канун католического Рождества их семья праздновала детский Рождественник с подарками и колядками.

На фото телеведущая предстала в наряде, на котором красовалась брошь Chanel. На одежде Оли Фреймут виднелись флаги, Биг-Бен и телефонные будки Великобритании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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