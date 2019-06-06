Оля Фреймут рассказала о своих правилах стиля: ведущая носит платья по десять лет

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Знаменитая украинская телеведущая и автор книги "Этикет" Оля Фреймут рассказала поклонникам правила собственного стиля. На заметку всем модницам, к каждому совету звездной мамочки стоит прислушаться.

Оля Фреймут часто делится с фанатами своими предпочтениями относительно книг, правил этикета или советами по воспитанию детей. Да, новый пост на личной странице в Instagram знаменитая телеведущая посвятила советам относительно собственного стиля.

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Первый пункт возглавила рекомендация выбирать одежду согласно прогнозу погоды, а также, чтобы она отвечала случаю. Также Оля Фреймут посоветовала делать ставки на однотонные платья. По ее словам, монохромность является "хорошим фоном Вашему личику".

Никакого эпатажа. За фриковым видом всегда скрывается желание хоть как-то привлечь к себе внимание. И безутешное одиночество,
– продолжила рассказывать свои правила стиля Оля Фреймут.

Вопреки сегодняшним трендам Оля Фреймут рекомендует подбирать одежду в соответствии со своим размером. Автор книги об этикете уверяет, что "слишком тесный и короткий наряд выглядит вульгарно, а большой – неряшливо". Следующее место в перечне ее рекомендаций заняла одежда из натуральных тканей, а также Оля откровенно призналась, что носит свои платья по 10 лет, так как считает безответственным покупать платье в каждом сезоне.

Стильным является наряд без срока действия,
заверила Оля Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle СМИ Журналисты Ольга Фреймут Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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