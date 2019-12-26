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Оля Фреймут улетела на отдых в Абу-Даби: трогательное фото с мужем

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Оля Фреймут с мужем / Instagram / @freimutolia

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут устроила семейный зимний отдых. Знаменитость вместе с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко и их детьми отправилась в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Чувственное фото с любимым Фреймут опубликовала на своей странице в инстаграме. На новой фотографии Оля Фреймут позирует босиком на пляже в total white образе в объятиях Владимира Локотки.

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"Всем привет из солнечного Абу-Даби!" – лаконично добавила в подписи телеведущая.

Поклонники в течение двух дней после публикации написали немало комплиментов паре в комментариях и поставили более 20 тысяч лайков.

"Шикарное фото", "Хорошие люди", "Какие красивые", "Хорошего вам отдыха", "Какая же красивая семья", – пишут пользователи в сети.

Оля фреймут з чоловіком в абу-дабі
Оля Фреймут и Владимир Локотко в Абу-Даби / Instagram / @freimutolia

А в день начала путешествия Оля Фреймут разместила снимок, на котором изображены чемоданы, и предложила угадать подписчикам, в какую теплую страну она отправляется. За правильный ответ телеведущая пообещала привезти подарок победителю.Оля фреймут з чоловіком в абу-дабі
Оля Фреймут с семьей отправилась на отдых в Абу-Даби/ Instagram / @freimutolia

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Отдых Ольга Фреймут ОАЭ
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