Оля Полякова и ее 13-летняя дочь продемонстрировали свои фигуры на отдыхе: сексуальные фото

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Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша
Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram/ @polyakovamusic

Знаменитая украинская артистка Оля Полякова отправилась на отдых со своей 13-летней дочерью Марией. 35-летняя певица поделилась с поклонниками горячими фото, на которых она и Маша позируют в купальниках.

Новые снимки Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографиях популярная певица и ее 13-летняя дочь Маша уверенно позируют перед камерой на палубе роскошной яхты. Вероятно, именно на отдыхе украинская артистка отпраздновала свое 35-летие в четверг, 17 января.

Для эффектных фото девушки надели одинаковые купальники черного цвета с ярко-розовым надписью на топе "Miami". Они позировали, сидя на палубе, в одинаковых позах, держась за руки, а также боком, обнимаясь, что позволило рассмотреть тонкие талии звездной мамы и ее подросшей дочери.

Говорят, мы похожи! Да неужели? Похожи?
– шутливо прокомментировала фото Оля Полякова.

Оля Полякова і її 13-річна донька
Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова і її донька Маша
Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова донька Олі Полякової
Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic

Оля Полякова Маша Полякова
Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic

 

Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы Дети и несовершеннолетние Оля Полякова
Источник: 24 канал
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