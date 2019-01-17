Оля Полякова и ее 13-летняя дочь продемонстрировали свои фигуры на отдыхе: сексуальные фото

Знаменитая украинская артистка Оля Полякова отправилась на отдых со своей 13-летней дочерью Марией. 35-летняя певица поделилась с поклонниками горячими фото, на которых она и Маша позируют в купальниках.

Новые снимки Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографиях популярная певица и ее 13-летняя дочь Маша уверенно позируют перед камерой на палубе роскошной яхты. Вероятно, именно на отдыхе украинская артистка отпраздновала свое 35-летие в четверг, 17 января.

Для эффектных фото девушки надели одинаковые купальники черного цвета с ярко-розовым надписью на топе "Miami". Они позировали, сидя на палубе, в одинаковых позах, держась за руки, а также боком, обнимаясь, что позволило рассмотреть тонкие талии звездной мамы и ее подросшей дочери.

Говорят, мы похожи! Да неужели? Похожи?

– шутливо прокомментировала фото Оля Полякова.



Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова и ее 13-летняя дочь Маша / Instagram / @polyakovamusic