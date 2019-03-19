Оля Полякова исполнила свой хит оперным голосом: потрясающее видео

Популярная певица Оля Полякова поразила сеть: артистка спела свой хит "Шлёпки" оперным голосом. Сделала она во время развлекательного шоу, удивив всех зрителей как в студии, так и в YouTube.

В Украине стартовал развлекательный проект "Удивительные люди", одним из экспертов которого является "суперблондинка" Оля Полякова. На шоу звезда активно участвует в обсуждении и даже демонстрирует свои вокальные возможности.

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На днях в сети появился фрагмент нового выпуска проекта, где Оля Полякова выполнила свой зажигательный хит "Шлёпки". Показать свои вокальные данные она решила после того, как 12-летний украинец признался, что умеет определять названия оперных произведений без звука. Артистка выбрала необычную версию трека, чтобы воочию увидеть талант школьника.

Своим вокалом Оля Полякова поразила всех зрителей, которые взорвались овациями после завершения композиции. Не меньший восторг вызвал и талант украинского школьника, который без лишних усилий ответил на все вопросы. Поэтому 12-летний Олег Оливко стал победителем 4 выпуска шоу.

Как Оля Полякова перепела свой трек "Шлёпки" оперным вокалом: смотрите видео

А вот так хит "Шлёпки" звучит на всех телеканалах: смотрите видео