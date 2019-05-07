Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате образа: фото

Своенравная певица Оля Полякова в очередной раз нашла скандальную новость для своего блога. Артистка показала, как Кэти Перри скопировала ее образ для ежегодного бала Met Gala 2019.

Оля Полякова всего за несколько дней отличилась довольно резкими заявлениями в сети. То артистка откровенно раскритиковала стиль Ким Кардашян, то заявляла, что проект "Холостяк" – отвратительный и оскорбляет женщин. А уже во вторник, 7 мая, Оля Полякова нашла плагиат своего образа.

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Просматривая роскошные фото с престижного бала Met Gala 2019, который отгремел в нью-йоркском музее искусств Метрополитен, украинка обратила внимание на образ Кэти Перри. Артистка вышла на красную дорожку в эпатажном платье серебристого цвета и с люстрой на голове.

В таком образе Оля Полякова видит своеобразный плагиат, ведь раньше она тоже примерила платье с люстрой. Поэтому Кэти Перри артистка назвала "Кэти Золотой Ручкой".