Оля Полякова поделилась горячим снимком из Майами

Пока вся Украина готовилась к Новому году, певица Оля Полякова покоряла американскую сцену. И, кроме работы, звезда успела понежиться на пляже.

Все представители шоу-бизнеса могут только мечтать об отдыхе на новогодне-рождественские праздники. А вот некоторым удается совместить работу с курортным весельем. К таким звездам относится Оля Полякова, которая позагорала на берегу Атлантического океана.

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Артистка отправилась в Майами, где дала концерт в новогоднюю ночь. А перед выступлением зажигательная Оля Полякова позировала перед камерой в стильном сплошном купальнике на местном пляже. Стоит отметить, что тренировки звезды очень действенны, ведь в наряде она засветила идеально стройную фигуру.

С Новым годом! Надеюсь, он будет для меня таким же успешным, диким и бурным, богатым на события, победы и путешествия! Я люблю жизнь и уверена, что это взаимно! Любите, живите, летите!

– поздравила поклонников Оля Полякова.

В Instagram-stories артистка показала еще несколько кадров из Майами. В частности, перед поклонниками Оля Полякова предстала в полосатом купальнике и засветила свою фигуру вблизи.



Оля Полякова в купальнике / Instagram / @polyakovamusic