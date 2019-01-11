Оля Полякова похвасталась результатами похудения своей дочери: пикантные фото

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Как выглядеть роскошно и поддерживать свое тело в форме, прекрасно знает певица Оля Полякова. Но и ее старшая дочь Мария переняла от звездной мамы секреты похудения.

Украинская певица Оля Полякова после новогодних выступлений в Майами отправилась в экзотический Таиланд. Даже на отдыхе звезда не забыла о своем блоге, где опубликовала несколько жарких фото. В частности, артистка показала, как изменилась фигура ее старшей дочери Марии. Девочка всего за несколько месяцев заметно похудела и очистила кожу лица. Оля Полякова откровенно поделилась секретами успеха своей дочери.

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Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки – я еще ребенок, я после родов, у меня зима, депрессия, гормоны, нет силы воли! Эта девочка герой. Она сама приняла это решение и вот результат: 4 месяца, отказ от сладкого, мучного, шоколада, фаст-фуда, кока-колы! И бонус  чистая кожа лица (были угри),
– призналась Оля Полякова.

Кроме этого, звезда добавила, что раз в два дня ее дочь посещает занятия pole dance: 13-летняя Мария Полякова изучает танцы с гимнастическими упражнениями на пилоне.

Во время похудения Оля Полякова поддерживала свою дочь. По словам артистки, она тоже сидела на диете и занималась спортом. Поэтому звезда потеряла несколько килограмм.

"Я ее поддержала, и тоже сидела на диете, чтобы не есть при ней. Мой результат – 5 килограмм, ее – 7!"– добавила Оля Полякова.

К слову, в конце августа 2018 года Оля Полякова опубликовала пляжное фото с дочкой Марией. Хейтеры сразу же засыпали страницу звезды гневными сообщениями и критикой фигуры девочки-подростка. По словам Оли Поляковой, это тоже было отличным стимулом для школьницы, чтобы она занялась своей фигурой. Однако звезда не давила на девочку, дав ей возможность самостоятельно принять решение.

Теги: LifeStyle Музыка Оля Полякова Дети и несовершеннолетние Отдых
Источник: 24 Канал
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