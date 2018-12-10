Оля Полякова похвасталась творческими достижениями дочери: видео

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Оля Поялкова с дочерью Марией
Оля Поялкова с дочерью Марией / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова не перестает удивлять поклонников. На этот раз звезда опубликовала волшебное видео со своей старшей дочерью Марией.

В звездной семье Оли Поляковой всегда царит творческая атмосфера. Это артистка доказала, показав один из талантов своей старшей дочери Марии. 13-летняя девочка мастерски играла на синтезаторе и чувственно пела песню Кристины Соловей "Тримай". В это время Оля Полякова снимала все на видео.

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"Моя", – с гордостью написала певица в сети.

Стоит отметить, что дочь Оли Поляковой часто подражает своей звездной маме. Девочка уже интересуется светской жизнью и участвует в стильных фотосессиях. В частности, в сентябре фото Марии Поляковой появилось на обложке подросткового журнала "Юная леди". Поэтому в сети предположили, что дочь зажигательной "Суперблондинки" может повторить успех мамы и стать артисткой.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Оля Полякова Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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