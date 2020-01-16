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Оля Полякова похвасталась загаром в купальнике и рассказала о своей неосмотрительности

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Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Главная блондинка украинского шоу-бизнеса отправилась на отдых в солнечную Мексику, прихватив с собой младшую дочь Алису. Звезда опубликовала фото в ярком купальнике, продемонстрировав свою стройную фигуру и подтянутые ягодицы.

Популярная украинская певица выделяется среди коллег по сцене своими эпатажными образами и откровенным мини-платьями, которые подчеркивают ее потрясающие стройные ноги. Однако для пляжных выходов Оле Поляковой не стоит беспокоиться о наряде, ведь главным украшением станет ее спортивное тело.

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Так, исполнительница после успешных выступлений в США и Канаде решила отдохнуть от творческой деятельности вместе с 8-летней дочкой Алисой на побережье Карибского моря. Как сообщила звезда на страницах своего инстаграма, перед вылетом из Чикаго она потеряла паспорт с визой для себя и дочери. Однако Поляковой все же помогли найти документы и сейчас певица может наслаждаться солнцем и морским воздухом.

Автором соблазнительных кадров из Мексики стал продюсер знаменитости Михаил Ясинский, который традиционно фотографирует Полякову во время рабочих поездок. Певица позировала в сплошном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди. Пляжный образ подчеркнули массивные черные очки.

Трудно не заметить, что, несмотря на плотный график, звезда все-таки находит время, чтобы держать себя в прекрасной форме. Телу 35-летней певицы могут позавидовать даже гораздо моложе звездные коллеги.

полякова
Оля Полякова в Мексике / Instagram / @polyakovamusic

оля полякова
Оля Полякова в Мексике / Instagram / @polyakovamusic

оля полякова
Оля Полякова в Мексике/ Instagram / @polyakovamusic

оля полякова
Оля Полякова в Мексике / Instagram / @polyakovamusic

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Оля Полякова
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