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Оля Полякова показала пляжные фото с дочками и пожаловалась на испорченный отдых

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Певица Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

На протяжении недели главная блондинка украинского шоу-бизнеса нежилась под солнцем в Мексике. Компанию на курорте после тура по Америке ей составили дочери Маша и Алиса. Несмотря на многочисленные жизнерадостные фотографии, певица призналась, что их отдых был далеким от идеального.

Популярная украинская певица успешно завершила первые гастроли "Королева ночи" по Америке и Канаде, выступив в Майами, Торонто, Чикаго и Нью-Йорке. Концертные шоу собрали полные залы поклонников творчества Оли Поляковой. После изнурительных перелетов и плотного графика звезда решила позволить взять недельный отпуск, чтобы сполна насладиться солнечной Мексикой.

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На странице знаменитости в инстаграме часто появлялись откровенные кадры с побережья Карибского моря. Она не упускала ни одного случая похвастаться подтянутым телом, публикуя фотографии в личном профиле.

Однако, судя по словам исполнительницы, их отдых с дочками подходит к концу. По случаю возвращения на Родину Оля Полякова решила подытожить то, как провела зимние каникулы. Как оказалось, звезду устроило далеко не все на роскошном курорте, но она пообещала вернуться снова, чтобы увидеть страну лучше.

Ну, до свидания, Мексика! Это было, честно говоря, непонятно... Не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но с впечатлениями. Чтобы понять эту страну, нам нужно приехать еще раз,
– призналась певица.

Финальное сообщение из Мексики Оля Полякова дополнила соблазнительными кадрами со старшей дочерью Машей. На фотографиях они предстали в family look, выбрав купальники насыщенного зеленого и яркого желтого цветов. Пляжный образ дополнили массивными очками.

Стоит отметить, что 14-летняя Мария унаследовала от длинноногой мамочки замечательную фигуру, которую смело демонстрирует на страницах своего Инстаграма. Предлагаем посмотреть, как прошел мексиканский отдых Оли Поляковой с дочерьми.

оля полякова
Оля Полякова с дочерью Машей в Мексике / Instagram / @polyakovamusic


​Оля Полякова с дочерью Машей в Мексике / Instagram / @polyakovamusic


Оля Полякова с дочерью Машей в Мексике / Instagram / @polyakovamusic


Оля Полякова на отдыхе в Мексике / Instagram / @polyakovamusic
 

​Оля Полякова на отдыхе в Мексике / Instagram / @polyakovamusic

​Оля Полякова на отдыхе в Мексике / Instagram / @polyakovamusic
 
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Оля Полякова
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