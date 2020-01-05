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Оля Полякова показала пляжный образ из Майами: соблазнительное фото

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Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Главная блондинка отечественной сцены отправилась на побережье Атлантического океана, чтобы расширять горизонты своего творчества. Там звезда нежится на солнце у бассейна и пополняет силы перед предстоящим выступлением. Певица не забывает радовать поклонников откровенными фотографиями.

После шумного празднования Нового года Оля Полякова быстро приступила к своим профессиональным обязанностям артиста. Она уже отправилась в Майами, где на днях состоится ее концертное шоу. В рабочую поездку она взяла с собой дочерей Алису и Машу.

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На страницах своего инстаграма звезда демонстрирует семейный отдых с детьми. Вместе девушки посещают пляжи на побережье Атлантического океана, пробуют экзотические блюда и просто наслаждаются отдыхом.

Оля Полякова, которая умеет эпатировать своими сценическими образами, и в жизни не забывает о стиле и сексуальности. Она продемонстрировала пляжный образ, опубликовав зминок в сети. Певица позирует в сдельном ярком желтом купальнике с черной надписью на груди.

Благодаря удачному ракурсу все поклонники могут обратить внимание на пышный бюст Поляковой, который она подчеркнула многочисленными цепочками на шее. Также на звезде были большие черные очки.

И что вы там,
– лаконично прокомментировала селфи исполнительница.

Также на странице знаменитости появилось остроумное видео, на котором 8-летняя Алиса танцует под зажигательный трек.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Оля Полякова
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