Оля Полякова сделала сексуальное фото в ванной комнате: 18+

Популярная украинская певица Оля Полякова и на карантине находит время, чтобы вести свой блог в сети. 30 апреля артистка показала сексуальное фото, сделанное в ванной комнате своего поместья.

Соблазнительный кадр появился на инстаграм-странице Оли Поляковой и сразу же взбудоражил сеть. "Королева ночи" позировала в черной майке, которую подобрала вверх, и ультракоротких шортах белого цвета. В таком образе Оля Полякова оголила безупречный пресс и стройные ноги. Еще большей сексуальности фото добавляли отсутствие бюстгальтера на звезде и ее обнаженную грудь.

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"Вот так с помощью блинов, пиццы, куличей и ежедневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной", – подписала фото Оля Полякова.



Оля Полякова на соблазнительном фото / Instagram / @polyakovamusic

Известно, что каждый день Оля Полякова устраивает для поклонников онлайн-тренеровки. Упражнения артистка выполняет под присмотром своего личного тренера и публикует все в сети.

Смотрите одну из последних тренировок Оли Поляковой: видео