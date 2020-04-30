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Оля Полякова сделала сексуальное фото в ванной комнате: 18+

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Популярная украинская певица Оля Полякова и на карантине находит время, чтобы вести свой блог в сети. 30 апреля артистка показала сексуальное фото, сделанное в ванной комнате своего поместья.

Соблазнительный кадр появился на инстаграм-странице Оли Поляковой и сразу же взбудоражил сеть. "Королева ночи" позировала в черной майке, которую подобрала вверх, и ультракоротких шортах белого цвета. В таком образе Оля Полякова оголила безупречный пресс и стройные ноги. Еще большей сексуальности фото добавляли отсутствие бюстгальтера на звезде и ее обнаженную грудь.

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"Вот так с помощью блинов, пиццы, куличей и ежедневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной", – подписала фото Оля Полякова.

Оля Полякова на спокусливому фото
Оля Полякова на соблазнительном фото / Instagram / @polyakovamusic

Известно, что каждый день Оля Полякова устраивает для поклонников онлайн-тренеровки. Упражнения артистка выполняет под присмотром своего личного тренера и публикует все в сети.

Смотрите одну из последних тренировок Оли Поляковой: видео

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Оля Полякова
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