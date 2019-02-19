Оля Полякова в приталенном костюме и коньках анонсировала новый клип: эффектное фото

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Оля Полякова анонсировала клип на песню "Лед тронулся"
Оля Полякова анонсировала клип на песню "Лед тронулся" / Instagram / @polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова продолжает удивлять своих поклонников. Звезда надела приталенный костюм и коньки. В таком необычном образе Оля Полякова анонсировала выход нового клипа "Лед тронулся".

"Супер-блондинка" украинского шоу-бизнеса ведет едва ли не самый популярный блог в стране. За ее жизнью следят более 1,5 миллиона человек, поэтому каждый день на Instagram странице Оли Поляковой появляются новые эффектные кадры.

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Во вторник, 19 февраля, звезда решила сделать анонс нового клипа на песню "Лед тронулся". Однако к такой рекламе Оля Полякова подошла с креативом. Певица опубликовала фото, засветив идеальную стройную фигуру в спортивном костюме. Необычный look она дополнила коньками. Позировала Оля Полякова на фоне ячеек для хранения вещей, что придало убедительности ее спортивному образу.

Вероятно, эффектный кадр Оля Полякова сделала на съемочной площадке клипа. Звезда призналась, что новый ролик хочет посвятить детям. Артистка объяснила такое ​​посвящение философскими размышлениями.

"Клип "Лед тронулся" будет посвящен детям! Часто в погоне за успехом и признанием мы забываем о тех, ради кого живем и работаем – о наших детях. Мы стремимся занять высокий статус в обществе, профессии, а уделить немного внимания ребенку нам иногда не хватает времени. Но только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, – лучшие, самые важные, самые главные люди. Только для них мы настоящие короли и королевы", – отметила Оля Полякова.

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Песня "Лед тронулся" певица представила в феврале 2019 года. Премьера трека состоялась во время серии грандиозных концертов Оли Поляковой "Королева ночи".

Слушайте песню Оли Поляковой "Лед тронулся": lyric-видео

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Оля Полякова
Источник: LifeStyle 24
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